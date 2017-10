Non bastavano per Ryanair i problemi legati alle cancellazioni dei voli. Momenti di paura nei cieli inglesi per un allerta su un volo lanciato dalle autorità lituane. Due jet Typhoon della Raf hanno scortato un aereo della compagnia low cost irlandese proveniente da Kaunas in Lituania e diretto a Luton facendolo atterrare all'aeroporto londinese di Stansted.

L'allarme, rivelatosi fasullo, riguardava la segnalazione di una bomba nella stiva. Sono comunque scattate le procedure d'emergenza. Ne danno notizia i media britannici, secondo cui l’allerta è scattata dopo un falso allarme segnalato dalle autorità lituane. Il velivolo è atterrato senza problemi e i passeggeri sono stati poi trasportati a Luton, hanno fatto sapere il ministero della Difesa londinese e la compagnia aerea.