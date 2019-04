Un uomo di 34 anni di Ramiseto, in provincia di Reggio Emilia, si è tolto la vita questa mattina lanciandosi dalla Pietra di Bismantova, una montagna dell'Appennino Reggiano. L'uomo si è gettato nel vuoto stringendo tra le braccia il suo cane nella zona del Pilone Giallo, e per entrambi non c'è stato nulla da fare. Per recuperare i corpi sul posto sono intervenuti carabinieri, squadre del Soccorso alpino, vigili del fuoco, squadre di volontari del 118.

Il suicida, di cui non è stata ancora diffusa l'identità, prima di decidere di compiere il gesto estremo ha lasciato due lettere di scuse e spiegazioni indirizzate ai genitori. Le missive sono state recuperate dai carabinieri nell'abitazione delll'uomo e nella sua automobile, che è stata trovata parcheggiata in piazzale Dante a Castelnuovo Monti. L'allarme è scattato alle 7,30 quando un passante ha notato i cadaveri nel dirupo sotto il sentiero che conduce alla ferrata e ha chiesto l'intervento dei soccorritori.