Una terribile storia di violenza arriva da Reggio Emilia. Per tre giorni una donna di trenta anni è rimasta in balia del compagno, che l’ha picchiata brutalmente colpendola a calci e pugni su tutto il corpo e l’ha costretta anche a subire rapporti sessuali non consenzienti. Tutto è iniziato la sera del 16 agosto: l’uomo, dopo aver accusato la compagna di tradimento, le avrebbe scagliato prima un bicchiere contro e poi avrebbe iniziato a picchiarla. Lei è riuscita a rifugiarsi e a chiudersi a chiave in una camera in cui lui ha tentato di entrare cercando di sfondare la porta. Nel pomeriggio del giorno successivo – accettando le scuse del compagno – la donna avrebbe aperto la porta finendo però di nuovo in balia della furia dell’uomo nel momento in cui gli ha detto di voler interrompere la loro relazione. A quel punto lei, per paura di ulteriori botte, avrebbe subito anche abusi sessuali. Solo nella serata di ieri, mentre lui era sotto la doccia, la trentenne è riuscita a trovare le chiavi di casa ed è scappata via.

L'uomo era stato già denunciato in passato – Si è presentata in stato di shock, con un occhio nero, dai carabinieri cui ha raccontato quanto accaduto prima di essere portata in ospedale per le cure del caso da dove è stata dimessa con una prognosi di 21 giorni. A quel punto i militari del nucleo radiomobile hanno raggiunto l’abitazione della coppia dove hanno trovato il compagno della donna, un uomo di trentadue anni che è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali,sequestro di persona e violenza sessuale oltre a detenzione di droga ai fini di spaccio dato che in casa sono stati rinvenuti circa due grammi di cocaina e appunti che fanno pensare a una attività di spaccio. L’uomo è stato portato in carcere e ora è a disposizione del sostituto presso la Procura di Reggio Emilia, Maria Rita Pantani, titolare dell’inchiesta. Da quanto emerso, già il mese scorso la donna aveva denunciato il compagno per altri episodi di violenza.