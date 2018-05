Si aggrava la posizione di un insegnante di sessantacinque anni già arrestato lo scorso marzo per il reato di violenza sessuale. Ulteriori indagini dei carabinieri di Castelnovo Monti, nell’Appennino reggiano, hanno confermato che le “attenzioni” che l'insegnante riservava alle sue studentesse minorenni – che avrebbero dovuto subire stupri e una di loro addirittura sarebbe stata legata in un capanno e poi violentata – avvenivano anche all'interno della struttura scolastica in cui lavorava. Per l'insegnante è arrivata una nuova misura di custodia cautelare. Resterà agli arresti domiciliari in attesa del processo, ma dovrà rispondere di reati ancora più gravi. Tra le nuove accuse sollevate all’insegnante dal sostituto procuratore Stefania Pigozzi ci sono abusi al limite del sadomasochismo, polsi e caviglie legati ad allieve anche minori di quattordici anni. Sarebbero almeno sei gli episodi ricostruiti dal magistrato e dai carabinieri, con tre ragazzine che avrebbero subito le attenzioni perverse del docente.

Seguiva le allieve anche nei bagni della scuola – Stando a quanto ricostruito, il sessantacinquenne inviava anche messaggi dal contenuto erotico sul telefono delle allieve, cercava di seguirle nei bagni della scuola e tentava di baciarle e di toccarle. Per quanto subito, alcune delle vittime erano sprofondate in uno stato d'ansia tale da avere anche il terrore di incontrarlo e non andavano in bagno se non accompagnate. L’insegnante era stato arrestato a marzo dopo le indagini dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Castelnovo Monti. Gli episodi di violenza sessuale ai danni di allieve e le molestie erano venute alla luce grazie alle indagini avviate a seguito di voci che si erano diffuse su alcuni atteggiamenti “di natura erotica” dell'uomo che lavorava in una scuola del reggiano.