Un maxi incendio è scoppiato intorno alle 14:30 di oggi, lunedì 24 settembre, all'interno di Idolight, azienda che si occupa della realizzazione delle luminarie natalizie e di prodotti professionali per l'illuminazione alla periferia di Reggio Emilia. Le fiamme sono divampate nella struttura che si trova in via Monti Urali 24, in zona San Maurizio. La colonna di fumo è ancora visibile in tutta la città, accompagnata da un pungente odore di bruciato. Immediatamente sono giunti sul luogo sei squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo. Uno dei pompieri è anche rimasto ferito nel corso delle operazioni, rese più difficili dal forte vento che soffia dalla mattinata su tutta la provincia.

A questo riguardo, i vigili del fuoco stanno passando con il megafono nelle vie limitrofe chiedendo ai residenti della zona tra il Mirabello e il Quinzio di tenere chiusi gli infissi delle proprie abitazioni per evitare di respirare le sostanze tossiche sprigionate dalla combustione dei materiali presenti nella fabbrica, dal momento che il forte vento sta spingendo la nube nera verso il centro cittadino. Tuttavia, dai canali social del Comune, l'amministrazione fa sapere che la situazione è sotto controllo. Disagi anche per quanto riguarda la circolazione: causa la notevole quantità di fumo, sono state chiuse al traffico V. Monti Urali e V. Curie da V. Emilia a Via Gattalupa.