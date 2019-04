Due mesi fa un malore improvviso aveva segnato l’inizio di un incubo. Da allora Federica Formentini, insegnante di danza molto conosciuta e apprezzata a Reggio Emilia, non si è mai più ripresa pienamente. E alla fine è stata vinta da una malattia: aveva solo 33 anni. Tra le insegnanti di danza più conosciute della città grazie al suo impegno nella scuola Let’s Dance dopo il diploma all’istituto Matilde di Canossa, Federica ascia nel dolore il marito Marco Galletti, titolare di un’agenzia grafica, oltre che i suoi tantissimi amici. Domani saranno celebrati i funerali. Il corteo funebre partirà alle 14,30 dall’obitorio dell’arcispedale Santa Maria Nuova. La messa sarà celebrata nella chiesa di Ospizio, poi la tumulazione al cimitero di Coviolo.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo ai familiari in queste ore. Molti sono affidati al web. Tra questi è arrivato anche quello della scuola Let's dance. "Ciao Federica – inizia la lettera -, con te vola via la nostra energia. Federica ha iniziato a danzare a 4 anni al Let’s Dance e da quella casa non è più uscita. E’ cresciuta scegliendo la danza e l’insegnamento come missione della sua vita. Ha danzato nella compagnia Let’s Dance Project portando le insegne del Comune di Reggio nel gemellaggio con Fort Worth. Ha sperimentato con la compagnia percorsi di danza urbana in contesti alternativi per la diffusione della danza come linguaggio di comunicazione delle emozioni. Ci piace ricordarla in costume da bagno, sospesa su una piattaforma dentro la piscina di Albaro nell’ambito progetto “passioni in movimento”. Ha scelto di insegnare danza contemporanea a fianco di Laura Matano, con la quale il sodalizio non è stato solo artistico ma soprattutto umano. La danza non mente, unisce il corpo e le anime. E di anima passione grazia e sorriso Federica era l’emblema. Ha cresciuto nelle sale di danza del Let’s Dance, tanti bambini e siamo certi che tutti loro portino con se una parte di lei. Ma Federica era molto altro era la colonna portante della compagnia Danzability, i suoi passi a due con Eleonora sono sempre nei nostri cuori. Quel modo gentile e appassionato di accogliere la fragilità e tradurlo in gesto artistico che arriva diritto al cuore. Ci mancherai Fede, noi continueremo a danzare nel tuo segno per il tuo e il nostro sogno".