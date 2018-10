Un operaio ha perso la vita stamattina in seguito all'esplosione di un silos all'interno dell'ex inceneritore Iren di via Dei Gonzaga a Sesso, nella prima periferia di Reggio Emilia. Il violento boato è avvenuto intorno alle 8.30 mentre erano in corso alcuni lavori nei dintorni dell'impianto. Nessun altro lavoratore sarebbe rimasto ferito, stando ai primi accertamenti.

Stando a quanto emerso finora l'operaio era dipendente di una ditta esterna. Stava lavorando alla manutenzione del silos di vetroresina tramite un cestello che si trovava all'altezza di cinque metri. In seguito all'esplosione l'uomo è stato sbalzato a terra ed è morto sul colpo. Secondo la multiutility Iren il silos – destinato al contenimento di olii esausti – al momento dell'esplosione sarebbe stato vuoto.

Sul posto sono accorsi immediatamente i sanitari del 118, con automedica e ambulanza e i vigili del fuoco, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare. Sono intervenuti anche carabinieri e polizia, con la questura che procede per i rilievi insieme agli uomini della Scientifica e della medicina del lavoro per chiarire i contorni di questa tragedia e stabilire se ci siano state inadempienze nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.