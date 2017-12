Drammatico incidente domestico quello avvenuto ieri sera nella frazione Santonio del comune di Villa Minozzo, nell’Appennino reggiano. Un’anziana di 94 anni, Alba Ferri, è morta soffocata dal fumo sprigionato dall’incendio del divano collocato vicino a una stufa a legna nella cucina della sua abitazione in via Santo Stefano. Secondo una prima ricostruzione, da parte dei carabinieri di Castelnovo Monti, che stanno conducendo le indagini con il sostituto procuratore Maria Rita Pantani, sarebbe stata una scintilla fuoriuscita dalla stufa alimentata a legna a far prendere fuoco al divano.

L’incendio non ha lasciato scampo alla donna, che viveva in casa da sola. L’allarme infatti è stato dato solo verso le 22 dal figlio dell’anziana che, recatosi a casa della mamma per aiutarla a mettersi a letto, come faceva ogni giorno, all’apertura della porta ha visto la casa avvolta dal fumo e ha trovato nella cucina il corpo della mamma che presentava ustioni varie. Sul posto, oltre ai militari dell’Arma che hanno sequestrato l’immobile, anche i vigili del fuoco che hanno estinto il rogo, ma purtroppo una volta entrati in casa hanno trovato, al piano terra della casa, il corpo della donna senza vita.