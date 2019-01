Era appena tornata dal viaggio di nozze in Argentina Federica Monti, 34 anni di Reggio Emilia, quando ha cominciato ad avvertire i primi malesseri. Poi il ricovero in ospedale circa una settimana fa e l'improvviso e repentino peggioramento che ha portato al decesso della donna la scorsa notte. È lutto nella città emiliana per la morte della neo-sposa, causata probabilmente da una infezione letale provocata da un batterio contratto durante la luna di miele in Sudamerica, che le ha letteralmente distrutto il sistema immunitario, ma di cui non si hanno altre notizie. Restano dunque avvolti nel mistero i motivi di una tragedia che nessuno avrebbe mai potuto immaginare.

Federica aveva sposato Alessandro lo scorso 22 dicembre. Poi la coppia era partita per il viaggio di nozze, con destinazione Patagonia e Terra del Fuoco, in Argentina. Poco prima di tornare in Italia, i primi sintomi del malessere, che all'inizio si pensava fosse una semplice influenza. Ma, già sul volo di ritorno, la nausea e il mal di testa erano aumentati, convincendo la famiglia al trasferimento in ospedale una volta atterrata. Ma la situazione non è migliorata, anzi: l'infezione all'intestino provocata dal batterio, contratto molto probabilmente mentre era in luna di miele, le ha devastato il sistema immunitario e nessuna delle cure e delle terapie messe in campo dai medici è stata risolutiva. Dopo un calvario durato giorni Federica, che lavorava alla Chiesi Farmaceutici di Parma, se n'è andata all'età di 34 anni, lasciando nel dolore due famiglie, quella del marito Alessandro e la sua d'origine, e un'intera comunità.