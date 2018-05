Gravissimo incidente nelle scorse ore in un'abitazione di Reggio Emilia. Un bambino di otto anni è rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto accidentalmente infilzato nell'inferriata del cancello di casa. L'episodio intorno alle 20 di giovedì sera quando il piccolo sembra stesse giocando nel cortile della casa di famiglia i località Cella, nella prima periferia di Reggio Emilia. Per motivi ancora da accertare, sembra che il piccolo abbia tentato di scavalcare la recinzione ma sia scivolato rimanendo infilzato nelle inferriate appuntite del cancello.

A lanciare l'allarme sono stati gli stessi familiari presenti in casa. Dopo la chiamata di emergenza, sul luogo dell'incidente sono accorsi i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare insieme per tirare fuori il piccolo dalle inferriate. Vista la situazione e per evitare di far passare altro tempo, è stato fatto intervenire sul posto anche un elicottero di soccorso con il quale il bambino, dopo essere stato immobilizzato e stabilizzato, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Parma. Secondo un primo esame dei medici, il piccolo avrebbe riportato gravissime lesioni agli arti ed è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione con prognosi riservata. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche gli agenti della polizia di stato per raccogliere le testimonianze e ricostruire l’accaduto.