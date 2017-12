Dopo un banale litigio in casa, avvenuto dopo cena, sarebbe stata sbattuta fuori dall'abitazione dalla figlia con cui viveva e lasciata in strada per oltre un'ora al freddo, con la temperatura sotto zero, anche a causa dall'altro figlio che le aveva fatto credere di passare a prenderla con la macchina e invece non si è presentato. È la brutta esperienza di cui è stata vittima una donna di 76 anni di Gattatico, in provincia di Reggio Emilia, in cui figli ora sono finiti nei guai con una denuncia da parte dei carabinieri per abbandono di incapace. L'episodio risale ai giorni prima di Natale, la notte del 21 dicembre, quando il termometro in zona segnava i meno tre gradi.

L’anziana, con evidenti difficoltà motorie, sarebbe stata messa alla porta dalla figlia 53enne dopo un banale litigio. Neanche l'altro figlio 46enne però si sarebbe fatto vivo così la donna avrebbe trascorso in strada circa un'ora fino a quando un vicino si è accorto di lei, l'ha accolta in macchina e l'ha riscaldata con delle coperte, chiamando il 118. Un'ambulanza quindi l'ha trasportata al pronto soccorso dell'ospedale dove, dopo le visite, per la donna è stato deciso un "ricovero sociale", perché ancora una volta nessun parente si sarebbe presentato al momento delle dimissioni. Del caso sono stati informati i carabinieri di Gattatico che, dopo molti tentativi, sono riusciti infine a convincere un altro figlio a occuparsi della madre. Nel frattempo però i militari, dopo i dovuti accertamenti, hanno fatto partire per gli altri due figli le denunce per abbandono di incapace