Choc a Reggio Calabria, dove un uomo di nazionalità gerogiana ha superato il recinto delle tigri del Circo Lidia Togni, che fa tappa nel capoluogo calabrese nei giorni immediatamente precedenti il Natale, ed è stato aggredito dai felini, che gli hanno quasi staccato un braccio. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il protagonista della vicenda, dopo essersi denudato, ha deliberatamente superato un alto recinto che delimita l'area, nei pressi della stazione centrale della città calabrese, riservata agli animali. A quanto pare, l'uomo era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, o comunque in condizioni psico-fisiche alterate, ma soltanto analisi più approfondite potranno confermarlo.

Immediatamente soccorso dai dipendenti del Circo, il ferito è stato trasportato al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti, dove versa in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Le sue condizioni sono stazionarie. I medici del nosocomio reggino stanno tentando di salvargli l'arto dilaniato dalla tigre contro la quale lui, in quel momento evidentemente incapace di intendere e di volere, si era scagliato. Sull'episodio sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato che ha avvisato l'Autorità Giudiziaria rispetto a quanto accaduto.