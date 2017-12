Poteva avere conseguenze drammatiche l'incidente avvenuto questa mattina nei pressi dello svincolo dell'autostrada A2 di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), dove un autobus partito da Urbino con a bordo 48 persone (46 passeggeri e due autisti) si è ribaltato per cause ancora in via di accertamento. Il mezzo, della compagnia Baltour, è finito contro un guardrail per poi rovesciarsi sul fianco sinistro. Poche minuti dopo l'incidente, avvenuto intorno alle 6 del mattino, 15 persone sono state trasportate in ospedale: una di loro, stando a quanto riferito dalla Polstrada, è in prognosi riservata anche se non in pericolo di vita.

Per quasi 40 minuti l'autostrada è rimasta chiusa al traffico per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso di vigili del fuoco, polizia, carabinieri, nonché del personale dell'Anas e del 118, e per effettuare le operazioni di messa in sicurezza del pullman. Poco dopo le 13 la circolazione è ripresa regolarmente. L'intervento immediato dei soccorritori ha consentito di estrarre tempestivamente tutti i passeggeri e i due autisti. I feriti sono stati trasferiti con le ambulanze presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria e per quelli meno gravi è stato approntato un autobus sostitutivo che li trasporterà a destinazione.

Per quanto riguarda le cause dell'incidente sembra che il mezzo, affrontando la curva dello svincolo, abbia urtato il guard rail e conseguentemente si sia poi adagiato sul lato sinistro.