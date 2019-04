Quella che arriva dalla Calabria è una storia di sofferenza ma anche di un grande amore, quello tra una coppia di coniugi. Di un marito, il sessantatreenne Biagio Salerno, che ha deciso di fare un regalo speciale a sua moglie Concettina Giunta, di cinquantatré anni. Alla donna, affetta da policistosi renale, Biagio ha donato un rene. E così i due, che vivono a Serra San Bruno (Vibo Valentia), con un intervento agli ospedali Riuniti di Reggio Calabria hanno “riscattato” anni di sofferenza. Una sofferenza iniziata almeno sei anni fa, quando la donna è stata costretta a sottoporsi a dialisi nell’attesa di trovare un donatore per il trapianto. Sono i quotidiani locali a raccontare la storia di Biagio e Concettina. “Abbiamo pazientato per molti anni – ha raccontato Biagio dal suo letto l’ospedale –. Poi, quando abbiamo visto che l’attesa si protraeva senza fine, ho deciso di dare un rene a mia moglie perché non voglio più vederla soffrire”.

"Oggi sono un uomo estremamente felice" – L'intervento è stato eseguito giovedì scorso ai "Riuniti" di Reggio Calabria ed è andato a buon fine: il trapianto permetterà alla coppia, dopo gli ultimi anni trascorsi tra visite specialistiche e dialisi continua, di tornare alla normalità. “Sono passati 5 anni da quando abbiamo pensato di fare questa cosa con mia moglie e voglio ringraziare il dottor Cozzupoli dei Riuniti di Reggio per l’immenso lavoro che ha svolto. Fortunatamente, grazie ai progressi della medicina, oggi tra viventi non esiste più il problema della compatibilità, infatti i rischi di rigetto si possono combattere attraverso i farmaci. Nonostante abbia compiuto questo gesto nei confronti di un familiare non nascondo che un po’ di timore ci sia stato, ma fare questa cosa mi ha fatto sentire completamente un’altra persona e ha migliorato le condizioni di vita di mia moglie. Oggi sono un uomo estremamente felice”, ha raccontato ancora Biagio. Alla coppia di Serra San Bruno sono arrivati anche gli auguri del sindaco che ha parlato del gesto della donazione come di “un esempio per un’intera comunità che ha bisogno di riassaggiare valori profondi, concreti e genuini e non frasi evanescenti sui social”.