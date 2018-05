in foto: Foto di repertorio

Ancora sangue sulle strade calabresi. È drammatico il bilancio di un incidente stradale che ha coinvolto due motociclette. Due uomini hanno perso la vita e una ragazza di venti anni è rimasta ferita. L’incidente mortale è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore, nel territorio di Bagnara Calabra (Reggio Calabria). Due motociclette, una Honda e una Yamaha, per cause in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente. Nel violento impatto i due uomini sono morti sul colpo. Una delle vittime aveva quarantatré anni, l’altro motociclista rimasto ucciso era un ventenne. Domenico Melluso e Antonio D’Errigo i loro nomi. Il più grande dei due centauri, secondo una prima ricostruzione, viaggiava a bordo della Honda mentre il ventenne era a bordo della Yamaha insieme alla ragazza rimasta ferita. Quest’ultima è stata portata in gravi condizioni agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Avrebbe riportato una serie di traumi in diverse parti del corpo.

Si indaga per scoprire l'esatta dinamica dell'incidente – In seguito al grave incidente stradale l’Anas ha chiuso provvisoriamente la strada in entrambe le direzioni e ha deviato il traffico sulla viabilità alternativa. Terminati gli accertamenti di rito, si indaga per scoprire quale sia stata l’esatta dinamica del tragico incidente. Sul luogo del sinostro sono intervenuti i carabinieri, i vigili urbani di Bagnara, i vigili del Fuoco e i sanitari del 118.