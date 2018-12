Drammatico incidente la mattina della vigilia di Natale in Calabria. Un bambino di sette anni è morto dopo essere caduto dal trattore guidato dal padre. La tragedia è avvenuta alla periferia di Bovalino, nella provincia di Reggio Calabria. Secondo quanto ricostruito, l'uomo era andato a raccogliere della legna in un terreno di sua proprietà e aveva portato con sé il figlioletto di sette anni. L’incidente è avvenuto mentre padre e figlio stavano tornando a casa a bordo del trattore. Sulla strada provinciale il bambino, seduto accanto al papà, sarebbe caduto dal mezzo. I medici del 118 subito allertati non hanno purtroppo potuto far nulla per salvare il piccolo.

Il drammatico incidente la mattina della vigilia di Natale – Gli accertamenti sono condotti dai carabinieri della Compagnia di Locri coordinati dal sostituto procuratore Michele Permunian. Il drammatico incidente si è consumato intorno alle 11 di questa mattina sulla strada che collega Bovalino Marina a Bovalino Superiore. Il bambino, stando alla prima ricostruzione della tragedia, sarebbe caduto forse a causa dell’irregolarità dell’asfalto in quel tratto di strada e sarebbe finito sotto le ruote del trattore del padre.