Stava semplicemente dando dei cioccolatini a dei bimbi. Qualcuno però l’ha scambiata per una malvivente e l’ha massacrata di botte. La donna, identificata solo come Rukmani, 65enne, è morta così. I fatti sono avvenuti nel distretto Tiruvannamalai di Tamil Nadu, nel sud dell'India. La vittima era in compagnia della sua famiglia quando ha avvicinato i piccoli. Secondo quanto si legge sui tabloid britannici, la folla l’avrebbe scambiata per una “rapitrice di bambini”, a seguito di alcuni voci che si erano diffuse nella zona. E così si è avventata su Rukmani e sugli altri suoi familiari: Venkatesan, 52enne, S Mohan Kumar, 33enne, Chandrasekheran, 34 anni e R Gajendran, rimasti tutti feriti più o meno gravemente

Sembra che la 65enne e i suoi parenti, originari della suddivisione del Chennai, fosse in gita nella zona per visitare il tempio di Muthumariamman. L’aggressione è avvenuta quando qualcuno di loro chiesto indicazioni ad una vecchia signora seduta fuori casa con i suoi nipoti. Vedendo i bambini, Rukmani ha iniziato a distribuire loro dei dolci. È stata la stessa nonna a insospettirsi e a dare l’allarme. Gli abitanti dei villaggi hanno avvicinato la famiglia e hanno iniziato a interrogarli. Intimoriti, Rukmani e i suoi cari sono corsi in macchina e hanno provato a fuggire. La folla però ha accerchiato l’auto, impedendone la fuga. I cinque sono stati letteralmente strappati dalla vettura e picchiati selvaggiamente. E ad avere la peggio è statala 65enne. La polizia ha poi arrestato 43 abitanti del villaggio in relazione all'incidente e ha confermato che verranno processati per omicidio. Secondo quanto rivelato dalle autorità, nella zona ci sarebbero stati “incidenti simili negli ultimi due/tre giorni. Stiamo cercando di informare le persone e abbiamo chiesto loro di non credere a queste bufale e di segnalare qualsiasi sospetto alla polizia prima di agire".