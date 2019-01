A pochi giorni dalla presentazione del sito web sul quale sarà disponibile tutta la documentazione per accedere al beneficio del reddito di cittadinanza, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio decide di scrivere una lunga lettera ad alcuni quotidiani diffusi nel Mezzogiorno, per spiegare perché, nella sua lettura, la misura del governo costituisce “la scintilla che mancava per far esplodere le nostre intelligenze, le nostre competenze, le nostre eccellenze”.

Il vicepresidente del Consiglio considera il reddito di cittadinanza il “ritorno dello Stato sociale”, una netta inversione di tendenza rispetto alle politiche dell’austerity, una “misura di politica attiva del lavoro e di welfare per il cittadino e le famiglie”. Il punto centrale, spiega, è non considerare il reddito di cittadinanza semplicemente come una carta prepagata su cui verrà caricato l’importo fino a un massimo di 780 euro:

Il Reddito di Cittadinanza serve per far incontrare domanda e offerta di lavoro e serve per incoraggiare gli imprenditori ad assumere. Il meccanismo che abbiamo trovato è semplice. Il Reddito di Cittadinanza prevede che le aziende che offrono un lavoro ai cittadini che ne possono beneficiare, abbiano diritto ad un incentivo che va da un minimo di cinque fino ad un massimo di 18 mesi dell’assegno previsto per quelle persone. Nel caso di uno che prima non aveva reddito, un importo pari a 780 euro.

Per il Mezzogiorno, il reddito di cittadinanza va poi incrociato con l’altra misura fortemente caldeggiata dal Movimento 5 Stelle: la decontribuzione al 100% dagli oneri Inps, sul 2019 e il 2020, per quelle imprese che nel Sud assumeranno con contratti stabili under35 o cittadini disoccupati da più di 6 mesi”.

Continua Di Maio: