Come sarà il reddito di cittadinanza di cui tanto si sta parlando in questi giorni? Come effettivamente saranno erogati e potranno essere spesi questi soldi destinati a circa 6,5 milioni di persone in stato di povertà? In un'intervista concessa al Corriere della Sera, il viceministro Laura Castelli ha provato a rispondere a queste domande e dipanare qualche dubbio.

"Sosterremo i cittadini, da una parte col reddito di cittadinanza, che è una misura di riconversione industriale, e dall’altra con quota 100, che fra tanti risultati servirà anche a favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro", spiega Castelli, aggiungendo: