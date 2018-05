Di litigi e controversie tra passeggeri esasperati a bordo dei mezzi pubblici si sente parlare spesso ma quanto accaduto a bordo di un autobus di linea della città di Suining, nel sud ovest della Cina, è decisamente oltre ogni regola. Un ragazzo di 21 anni ha brutalmente aggredito un bambino di soli sette anni che tornava a casa da scuola da solo, colpevole di averlo infastidito un po' troppo mentre entrambi erano sul mezzo in cammino. L'episodio sarebbe avvenuto nella mattinata di venerdì e si sarebbe concluso con l'arresto dell'uomo da parte della polizia, chiamata dagli altri passeggeri, e la corsa in ospedale per il piccolo che ha riportato varie ferire e traumi.

L'intera scena è stata ripresa in un video registrato dalle telecamere di sorveglianza a bordo del bus e pubblicato online dai media locali. Nel filmato si vede il piccolo che in piedi, mentre si regge a uno dei sostegni, dà qualche calcetto innocuo all'uomo seduto, colpendolo alle mani prima di girarsi per allontanarsi. Tanto basta però per far scattare la rabbia furiosa del ragazzo che si alza di scatto e lo afferra da dietro, scaraventandolo a terra con violenza prima di prenderlo ripetutamene a calci in testa. Ad interrompere il pestaggio solo l'interevento degli altri passeggeri a bordo che infine hanno chiamato la polizia. Il 21enne ha spiegato che era stressato dal lavoro e il ragazzino continuava a dargli fastidio e di non essere riuscito a controllarsi quando il piccolo lo ha preso a calci perché lui gli aveva ha ordinato di sedersi e tacere.