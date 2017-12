Poco meno di cinquant'anni ci separano da un'Italia che puniva duramente la donna che commetteva l'adulterio nel matrimonio, salvaguardando, invece, la libertà sessuale dell'uomo. Il 20 dicembre 1968 – sulla base dell'art. 29 che stabilisce ‘l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi'- la Corte Costituzionale dichiara illegittimi due commi dell'articolo 559 del codice penale che discriminano tra uomo e donna in caso di tradimento.

La legge.

Era sufficiente la querela di un marito denunciasse solo un singolo episodio di tradimento, perché la moglie venisse punita ‘con la reclusione fino a un anno' (pena che toccava anche all'uomo con cui commetteva adulterio). Nel caso di una vera e propria relazione, invece, la pena lievitava del doppio, con la ‘reclusione fino a due anni'. Il cambiamento legislativo figlio della cosiddetta ‘rivoluzione del '68', che rovesciò i valori della società borghese e conservatrice.

L'influenza del '68.

Nato in Europa, il movimento si diffuse in Italia a partire dal 1966, anno in cui il giornale studentesco ‘La zanzara' pubblicò un'inchiesta su tematiche sessuali che fece scalpore: Un dibattito sulla posizione della donna nella nostra società, cercando di esaminare i problemi del matrimonio, del lavoro femminile e del sesso. I redattori de Zanzara e il preside dell'Istituto furono incriminati e processati, ma ciò non servì a fermare il messaggio di egualitarismo e libertà lanciato da quella pubblicazione.

Il femminismo.

L'ondata di cambiamento si diffuse in tutte le università prendendo forme diverse a seconda dei contesti e caricandosi di valori fortemente politici. Nacquero in tutto il Pese diversi ‘femminismi' connotandosi in collettivi con obiettivi e valori diversi, ma tutti uniti in una richiesta di uguaglianza che non fosse basata l'omologazione al mondo maschile, ma sull'esaltazione della differenze tra uomo e donna in una società che ne tenga conto, garantendo l'uguaglianza dei diritti.