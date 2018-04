Gravissimo incidente stradale nella notte di Pasqua lungo le strade romagnole. Era da poco passata la mezzanotte tra sabato e domenica quando un violento scontro frontale ha coinvolto tre vetture, lasciando senza vita sull'asfalto una giovane di appena 21 anni. La vittima è Carmela Iorlano: giovane nata a Napoli ma da tempo residente a Ravenna. Il dramma sulla via Reale, lungo l'Adriatica, all'incrocio con via Bagarina, all'altezza dell'abitato di Camerlona, in provincia di Ravenna. Il bilancio del terribile incidente è gravissimo: oltre alla giovane vittima, sono rimaste coinvolte altre cinque persone, tutte soccorse e ricoverate in ospedale. Tra loro, due sarebbero in gravi condizioni.

Sul luogo dell'incidente, oltre alla polizia stradale di Lugo e alla polizia municipale di Ravenna, sono accorsi i vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre le persone intrappolate tra le lamiere contorte delle vetture, e i sanitari del 118 con diverse ambulanze. I feriti sono stati portati in tre ospedali diversi a Lugo, Ravenna e Cesena, anche grazie all'elicottero di soccorso di Pavullo. Due sono arrivati i pronto soccorso in codice tre, ossia di massima gravità, e tre in codice uno, ossia di lieve entità. Sulla dinamica esatta dello schianto indagano ora gli agenti di polizia. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, una delle auto coinvolte con a bordo due ragazze stava percorrendo via Bagarina e si è immessa sull'Adriatica quando è stata colpita da un'altra auto con a bordo due giovani che procedeva in direzione Ravenna-Ferrara. Un urto violentissimo che ha scaraventato l'auto fuori strada. Nell'impatto, la giovane vittima, che probabilmente non aveva la cintura, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo finendo sull'asfalto dove purtroppo è stata poi travolta da una terza vettura che giungeva sulla strada e non è riuscita ad evitarla. Per lei inutile ogni tentativo di soccorso da parte dei medici che hanno dovuto constarne il decesso sul posto.