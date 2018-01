Incidente stradale mortale nella notte tra venerdì e sabato a San Pietro in Campiano, in provincia di Ravenna. Un automobilista, che era solo in macchia, ha perso improvvisamente il controllo della vettura, finendo fuori strada e schiantandosi violentemente contro un albero a bordo della carreggiata. Un impatto devastante che ha letteralmente spezzato in due la vettura sena lasciare scampo al ragazzo al volante. La vittima è Luca Zanetti, un 23enne giovane operaio stagionale residente a San Pietro in Trento, nel comune di Ravenna.

Il dramma poco dopo le 4 del mattino di sabato quando il giovane stava percorrendo cola sua Bmw via del Sale. Secondo i primi accertamenti da parte degli inquirenti, a causare l'improvviso sbandamento anche l'alta velocità a cui viaggiava la vettura. Sul luogo della tragedia la polizia non ha rinvenuto segni di collisione con altri mezzi. L'auto ha sbattuto contro un platano e si è accartocciata bloccando il conducente nell'abitacolo. Per estrarre il 23enne dalle lamiere, i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare ore ma purtroppo ogni sforzo è stato inutile. Dopo l'allarme lanciato da altri automobilisti di passaggio, sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 con un'ambulanza, un'auto medicalizzata e l'elisoccorso, ma i medici hanno solo potuto constatare il decesso del giovane. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Cervia-Milano Marittima, che hanno effettuato i rilievi sul posto.