Poteva essere una tragedia, invece la prontezza di riflessi e la lucidità di un uomo ha fatto sì che tutto andasse per il meglio. Un papà è stato infatti travolto da un'auto mentre teneva la figlia di due anni in braccio, ma al momento dell’urto con la vettura è riuscito a proteggerla, mettendola in salvo. E' accaduto stamattina poco prima delle otto, quando un uomo di 45 anni di origine polacca è stato coinvolto in un incidente stradale insieme alla figlia di due anni. I due stavano attraversando a piedi la strada statale Adriatica al confine tra Tagliata di Cervia e Zadina di Cesenatico.

L'incidente è avvenuto all’altezza del bar pasticceria Ketty: a investire padre e figlia è stata una Ford Focus, la cui conducente si è immediatamente fermata per prestare soccorso. La telefonata dei soccorsi è quindi stata immediata: sul posto sono giunti ambulanza e automedica e gli uomini della polizia stradale di Faenza, che stanno tentando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo. Dai primi riscontri sembra che l’uomo sia riuscito a fare scudo col suo corpo alla bimba, che avrebbe così riportato solo ferite di media entità. Più gravi invece le condizioni del 45enne, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini in codice rosso..