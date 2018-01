Nove persone, in prevalenza turisti e giovani studenti, aggredite a calci e pugni e rapinate nel giro di un'ora e mezzo, tutte nel centro storico di Firenze, la notte scorsa. Gli autori, spiegano i carabinieri, sono quattro nordafricani che sono stati in seguito bloccati e tratti in arresto dai militari del nucleo radiomobile. Collanine, orologi, telefoni, un centinaio di euro e anche alcuni indumenti il bottino delle aggressioni: una vittima è stata ricoverata in osservazione mentre un'altra ha avuto una prognosi di 6 giorni. Le indagini continuano per capire se gli stessi nordafricani possano essere responsabili di episodi analoghi avvenuti a Firenze a partire dalla notte di Capodanno.

In manette sono finiti un ragazzo marocchino di 17 anni, due suoi connazionali e un algerino, tutti di 26 anni, in Italia senza fissa dimora, alcuni da tempo noti per reati contro il patrimonio. Le rapine finora accertate, spiegano i militari, sono state commesse in piazza della Signoria, piazza della Repubblica, piazza Indipendenza, via Roma, via Cerretani, via Faenza e piazzale di Porta al Prato: obiettivo dei balordi soprattutto cellulari, portafogli e oggetti di valore.

Dalla ricostruzione effettuata dai carabinieri i quattro malviventi avrebbero circondato le vittime e, minacciandole ed aggredendole con calci e pugni, si sarebbero fatte consegnare tutto quello che era in loro possesso. Fra le vittime, di eta' compresa tra i 19 e i 33 anni, quella ricoverata in osservazione per una sospetta lesione laringea, ha avuto anche una prognosi di 8 giorni per traumi cranico-facciale.