Bruttissima esperienza nelle scorse ore per un casellante in servizio al casello autostradale dell'uscita Aquila Est della A24 Roma- Teramo. Durante il suo tuo turno, infatti, al casello si è presentato un gruppo di malviventi che, armati di piccone, lo hanno minacciato costringendolo alla fuga per poter poi agire indisturbati e portare via l'incasso dei pedaggi. L'episodio nella tarda serata di domenica, intorno alle 23. Secondo il casellante, in azione vi erano almeno tre uomini e forse quattro che sono arrivati alla barriera autostradale in auto ma subito si sono diretti verso di lui sorprendendolo. L'uomo ha avuto la prontezza di riflessi di chiudersi subito dentro ma poco dopo si è dovuto dare alla fuga perché i malviventi tentavano di spaccare la porta della cabina a colpi di piccone arrivando a danneggiare pesantemente il vetro.

Una esperienza spaventosa per il casellante a cui non è rimasto altro che chiamare le forze dell'ordine al numero di emergenza. All'arrivo della prima volante della polizia stradale i rapinatori però si erano già dileguati con il bottino: alcune migliaia di euro in contanti. Dopo la fuga del casellante infatti, la banda ha preso di mira la cassa automatica del casello autostradale, distruggendola a colpi di piccone. Dopo i fatti, il casello è rimasto chiuso per la riparazione della cassa. Sull'accaduto indagano ora gli uomini della Polizia Stradale dell'Aquila che hanno avviato le prime verifiche a partire dai video registrati dalle telecamere di sorveglianza del casello e dai tracciati telefonici nell'area.