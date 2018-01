Grande questa sera a Parigi per una rapina a mano armata al centralissimo hotel Ritz di place Vendome. Cinque persone, con i volti occultati da passamontagna e in scooter, hanno preso d’assalto la gioielleria interna all’albergo rubando un’ingente somma in gioielli – si parla di una cifra fra i 3 e i 5 milioni di euro secondo le prime stime riportate. Stando alle prime testimonianze, i membri del commando erano armati di un’ascia, di pistole e fucili. Tre di loro sono stati fermati, due sono tuttora in fuga.

Le Figaro riferisce che il gruppo di banditi è entrato in azione intorno alle 18,30 nella piazza parigina. L'obiettivo erano le esclusive gioiellerie ospitate al piano terra dal celebre hotel superlusso. Arrivati a gran velocità, i cinque hanno prima sfondato le vetrine a colpi di mazza e ascia, quindi hanno prelevato diversi milioni di euro di gioielli. Durante il colpo nessuno è rimasto ferito. I tre rapinatori arrestati sono stati intercettati “dalle squadre della polizia locale” che si trovano a Place Vendome, stando ad una fonte giudiziaria. In prima serata, la rue de Cambon, dietro al grande albergo, è stata in parte bloccata dalla polizia, afferma un giornalista dell'Afp. La zona aveva visto la sua sicurezza rafforzata dopo il 2014, quando diversi gioiellieri di lusso del quartiere, dove si trova anche il Ministero della Giustizia, erano stati vittime di rapine anche molto violente.