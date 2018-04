Rapina nel cuore della notte a Tricesimo, in provincia di Udine, dove due criminali hanno fatto irruzione nella casa di una donna. È accaduto nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 aprile, quando, intorno alle 2.30, la vittima era ancora sveglia nel suo appartamento. La signora, 67 anni e da poco andata in pensione, non riusciva a prendere sonno e stava guardando la televisione, quando nella notte ha sentito dei rumori provenire dalla porta dell'appartamento. Insospettita, la signora si è avvicinata all'ingresso, ma non ha fatto in tempo ad appurare cosa stesse accadendo e a dare l'allarme, perché la porta le è stata scaraventata addosso. I due malfattori hanno infatti sfondato l'ingresso e, con volto travisato, hanno minacciato l'inquilina.

I due rapinatori minacciano la vittima con dei coltelli da cucina, la immobilizzano e le intimano di rivelarle dove sono nascosti soldi e gioielli. La sessantasettenne però non ha quello che cercano i due malfattori e dà loro tutto ciò che ha in casa: 30 euro. I due si accontentano nel magro bottino e scappano, secondo testimonianze, a bordo di un'auto. La donna, non appena sola nell'appartamento, chiama i Carabinieri a denuncia l'accaduto. I militari dell'Arma di Udine stanno indagando sul caso. La vittima, spaventata ancor di più dalla dinamica della rapina, non è comunque ferita.