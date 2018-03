Giornata molto complicata quella di oggi, 8 marzo, sulla A4 Trieste-Venezia, con accumulo di mezzi pesanti in alcuni tratti autostradali. Dopo lo schianto che questa mattina ha visto coinvolti 5 autoarticolati nel tratto della A4 tra Latisana e Portogruaro, altre 3 si sono tamponati nel senso opposto. Quest’ultimo causato dai rallentamenti per curiosi. La circolazione si è dunqune congestionata per un primo scontro fra 5 mezzi pesanti quando erano solo le 7,30 fra Latisana e Portogruaro, direzione Venezia, dove erano presenti banchi di nebbia che, con la rifrazione del sole, rendevano complicata la visibilità. L’incidente ha richiesto la chiusura dell’autostrada in quel tratto. Anche lo svincolo in entrata a Latisana, direzione Venezia, è stato chiuso. Per far defluire il traffico è stata istituita l’uscita obbligatoria a Latisana. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale, il 118 e i soccorsi meccanici. Il tratto e lo svincolo sono stati riaperti due ore dopo, alle 10.

Il secondo scontro tra Tir

Proprio in quei minuti è avvenuto un altro in corrispondenza dell'altro scontro, ma nel senso opposto, sempre lungo la A4 tra i caselli di Portogruaro e Latisana, ma stavolta in direzione di Trieste. Sembra che gli improvvisi rallentamenti degli automibilisti, incuriositi da quanto era accaduto sull'altra carreggiata, hanno provocato un tamponamento tra tre Tir. L'autostrada è stata quindi chiusa anche in direzione di Trieste per permettere l'intervento dei soccorritori. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Intorno alle 11 la coda è defluita e si è attestata su un chilometro circa fra San Giorgio di Nogaro e Latisana, direzione Venezia. Le auto hanno potuto scorrere lungo la corsia di sorpasso.

Terzo incidente sempre sull'A4

Il terzo incidente ha avuto luogo intorno alle 13 nel tratto della A4 compreso tra Latisana e Portogruaro, in prossimità sempre della stazione di servizio "Fratta Nord". Tre tir si sono scontrati ed ad avere la peggio è il conducente dell'ultimo mezzo pesante, di una ditta di Torviscosa, che è rimasto incastrato nella cabina di guida. Ad estrarlo dalle lamiere ci hanno pensato i Vigili del fuoco. L’uomo, ferito ma sempre coscienze, è stato portato in ospedale in serie condizioni. Sul posto anche la Polizia stradale di Palmanova, mentre il traffico è continuato a defluire sulla sola corsia di sorpasso.