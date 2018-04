Epilogo per felice per la famiglia di Rosa Ventura, scomparsa da poche ore e salvata da un crepaccio grazie all'intervento della Protezione Civile. Le squadre del gruppo Alfa l'hanno salvata da un dirupo nella periferia di Chiaramonte Gulfi (Ragusa), dove l'anziana era precipitata in uno sfortunato incidente.

Le condizioni di Rosa, 85 anni, nonostante lo choc, sembrano soddisfacenti. La donna era scomparsa dal piccolo comune del Libero consorzio comunale di Ragusa in Sicilia, poco meno di 48 ore fa. Rosa si era allontanata senza avvertire i parenti che, appena si sono resi conto della sua assenza, preoccupati, hanno dato l'allarme.

Le ricerche si sono estese su tutto il territorio, impiegando le forze dell'ordine e le squadre della Protezione civile che poche ore fa hanno ritrovato Rosa. Trasportata in ospedale, l'anziana è stata sottoposta alle cure del caso e presto potrà riabbracciare la sua famiglia.