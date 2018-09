Si era sottoposta ad un intervento chirurgico in ospedale che credeva fosse perfettamente riuscito, o almeno così le avevano detto i medici che l'avevano operata. Per sua sfortuna però non tutto era andato perfettamente perché gli stessi medici in realtà avevano dimenticato nel suo stomaco circa un metro e mezzo di garza. È l'assurda storia di malasanità che arriva dalla Sicilia dove ora il Tribunale di Ragusa ha condannato in primo grado a due mesi di reclusione ciascuno tre medici e due infermieri, all'epoca dei fatti in servizio nell'Ospedale ‘Maggiore' di Modica, nel Ragsuano, dove si sono svolti i fatti.

L'episodio contestato ai sanitari si riferisce ad un po' di anni fa e venne alla luce circa quindici giorni dopo l'operazione quando la paziente ha iniziato ad avere dei malesseri allo stomaco. La successiva diagnosi di occlusione intestinale infine scoprì che la colpa di tutto era una garza di cotone di un metro e mezzo dimenticata all'interno del proprio corpo. Per rimuovere l'oggetto estraneo la donna quindi ha dovuto subire un nuovo intervento chirurgico, questa volta svoltosi all'Ospedale Civile di Ragusa da un'altra equipe medica. Per i fatti sono stati indagati sei sanitari, poi uno degli infermieri chiamati inizialmente in causa è stato scagionato del tutto mentre per gli altri cinque è arrivata ora la condanna a due mesi di reclusione per il reato di lesioni colpose gravi.