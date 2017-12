I genitori l'avevano affidata per alcuni giorni alla babysistter che conoscevano da tempo credendo fosse al sicuro, ma la bimba di 4 anni invece è finita nelle grinfie di un orco, il fidanzato della ragazza, che l'ha violentata torturata e picchiata fino a ucciderla. Per questo un uomo statunitense di 46 anni, Keith Wilson, è stato condannato nei giorni scorsi da un tribunale della Florida all'ergastolo per stupro e omicidio. L'uomo è stato incastrato dalle testimonianze della sua stessa ex fidanzata, Melissa Harding. Drammatico infatti il racconto di quei momenti che la donna ha fatto agli inquirenti.

I fatti risalgono al 1999 quando la ragazza si prendeva cura della piccola Pilar Rodriguez. L'uomo si sarebbe accanito sulla piccola per vendetta dopo che la sua fidanzata gli aveva detto che il padre della bimba l'aveva molestata. Ha approfittato del fatto che la donna aveva portato la bimba con sé nella sua città natale dove avrebbero trascorso due settimane di vacanza e l'ha rapita. Nella sua abitazione ha sottoposto la bimba a violenze e sevizie per diversi giorni mettendole anche un collare per cani e rasandole la testa. A furia di picchiarla poi l'ha uccisa, sbarazzandosi del cadavere. Nonostante la denuncia di scomparsa dei genitori, della piccola non si era mai saputo più nulla fino al 2013 quando la babysitter ha confessato tutto facendo arrestare l'uomo che nel frattempo si era fatto un'altra famiglia. Ora anche lei è in attesa di condanna.