Investita e travolta in strada da ben quattro veicoli mentre attraversava un passaggio pedonale ma lasciata esanime sull'asfalto senza soccorsi visto che nessuno dei conducenti si è fermato per assisterla o chiamare i sanitari. È l'assurda vicenda che vede come vittima una giovane donna britannica, rimasta uccisa mentre camminava lungo un passaggio pedonale su Norwood Road, a Tulse Hill, a sud di Londra, in Inghilterra. La polizia non è riuscita a risalire alla sua identità visto che addosso non aveva documenti ma si ritiene possa avere una età compresa tra i venti e i trenta anni.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti in base a testimonianze e video delle telecamere di sorveglianza della zona, la ragazza sarebbe stata colpita in sequenza da due camion e due auto a un incrocio nelle prime ore di lunedì mattina, ma tutti e quattro i veicoli hanno proseguito la marcia senza fermarsi. Il primo impatto è stato con un veicolo pesante, quindi è stata travolta da un secondo camion e infine da due auto. I soccorsi sono stati allertati solo successivamente da altri automobilisti di passaggio ma, nonostante le cure, i medici non hanno potuto fare niente per salvare la donna che è morta circa un'ora dopo in ospedale a causa delle ferite riportate negli impatti.