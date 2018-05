Si chiama Veronica, ha appena 13 anni e vive in Russia, nella penisola della Kamčatka. La sua è la storia di una ragazzina che per una vita si è rifiutata di tagliarsi i capelli ma che qualche giorno fa ha deciso a sorpresa di rinunciare alla sua foltissima chioma, per donare i capelli a una ditta che produce parrucche per i bambini malati di tumore. A ispirare la 13enne è stata un'altra giovane dal cuore enorme: Rachel Beckwith, una bimba americana morta a soli nove anni, ma che nella sua breve vita è riuscita a fare tante opere di beneficenza. "La storia di quella bambina mi ha molto toccata e ho pensato che anche io vorrei fare qualcosa per rendere felice almeno un bimbo nel mondo", ha dichiarato Veronica al Mash.ru. La giovane ha deciso quindi di tagliare i suoi lunghissimi capelli neri per farli diventare parrucche per bimbi malati. La 13enne ha già affermato che non appena la sua chioma ricrescerà lei la taglierà nuovamente, e sempre per la stessa nobile ragione. "Fate bene e sarete felici", ha concluso.

Il riferimento di Veronica è Rachel Beckwith, una ragazzina che in nove anni di vita ha donato i suoi riccioli per ben tre volte sempre ai coetanei malati di cancro. La prima volta a 5 anni quando a scuola era venuta a conoscenza dell'esistenza di un'organizzazione che raccoglieva capelli per trasformarli in parrucche da donare negli ospedali. Ha atteso che i capelli ricrescessero e ha deciso di farlo di nuovo. L'ultima volta Rachel li ha tagliati il 23 luglio 2011, il giorno in cui è morta in un incidente.