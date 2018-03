Su Facebook è stato condiviso migliaia di volte un post con le foto di una ragazza prigioniera di un letto di ospedale e gli screenshot dei profili di quattro giovani, coloro che brutalmente avrebbero aggredito la prima ragazza. A pubblicare questo post sul suo profilo è stato un ragazzo filippino che in questo modo ha voluto denunciare quanto accaduto alcuni giorni fa a sua sorella. Come riportato anche da alcuni media locali, la ragazza, una sedicenne, avrebbe subito gravi danni cerebrali in seguito all’aggressione di quattro bulli, un ragazzo e tre ragazze. Secondo il fratello, che ha appunto condiviso le foto della sedicenne e dei presunti bulli su Facebook, la giovane da tempo subiva atti di bullismo a scuola.

La brutale aggressione risale allo scorso 22 febbraio: quel giorno il ragazzo del gruppo avrebbe colpito la giovane brutalmente alla schiena e al collo mentre le altre ragazze le tiravano i capelli. Una di loro, prendendo la sedicenne per i capelli, l’avrebbe poi fatta sbattere con la testa per terra. A quel punto la vittima ha perso conoscenza. Ma neppure questo, secondo il fratello della vittima, avrebbe fermato i bulli. I quattro ragazzi, infatti, avrebbero continuato a picchiare la sedicenne anche a terra, quando lei era ormai svenuta. Lo avrebbero fatto fino a quando qualcuno sarebbe intervenuto per portare la ragazza in ospedale. Il giovane ha detto anche che la sorella è rimasta incosciente per sei ore e che lui, arrabbiato, ha deciso di pubblicare le foto dei presunti bulli su Facebook. Sarebbero tutti dei minorenni come la vittima.