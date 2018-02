Per quattro giorni nel mese di febbraio le Dolomiti faranno da scenario a un evento decisamente hot e trasgressivo, un raduno di coppie naturiste e scambisti sulla neve. Per l'evento, organizzata dall’associazione itinerante Gustose Trasgressioni, è stato prenotato un intero albero a quattro stelle a San Martino di Castrozza, in provincia di Trento, dove i partecipanti potranno dare sfogo alle loro trasgressioni, girando liberamente tra stanze, bar, piscina e spa senza disdegnare passeggiate all'aperto , sicuramente molto più coperti. Una occasione imperdibile per gli amanti del genere tanto che le 50 stanze disponibili nel 4 stelle son andate subito esaurite e gli organizzatori hanno dovuto bloccare un’altra decina nell’hotel più vicino anche se tutte le attività e le serate dell’evento si svolgeranno nella struttura principale.

L'evento denominato SEXinNORD, è un trasposizione invernale di un altro appuntamento estivo per gli amanti del genere, SEXinSUD, che da alcuni anni si svolge nelle località marine del sud nel periodo estivo. I partecipanti dunque saranno una cinquantina di coppie e non più di 12 single, che sono stati preselezionati in base alle fattezze fisiche. Gli ospiti potranno girare nudi al centro wellness e nella Spa, effettuare giochini trasgressivi in piscina e nelle "play room" adibite a questo scopo, ma dovranno essere vestiti a cena e nella hall pena l'esclusione immediata. Ovviamente è vietato qualsiasi uso di apparecchi elettronici , per il resto è tutto consentito, rispettando sempre gli altri partecipanti