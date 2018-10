Il mistero relativo alla scomparsa di oltre 1.000 dollari in contanti ad una famiglia dello Utah è stato risolto quando si è scoperto il denaro in pezzi nella trituratrice della casa e che il colpevole era il figlio di 2 anni. Ben e Jackee Belnap di Halladay avevano risparmiato denaro per ripagare i suoceri delle tasse stagionali della University of Utah. Avevano i $ 1,060 pronti in una busta che è “misteriosamente” scomparsa durante il fine settimana. “Sto scavando nella spazzatura e lei urla e dice: ‘L'ho trovato'", ha detto Ben all’emittente KSL, affiliata della CNN. "Tiene in mano il distruggi-documenti e lei dice, ‘ci credo che i soldi sono qui?’”.

Mentre la coppia svuotava il contenitore, i soldi cadevano come coriandoli. “Siamo stati in silenzio per circa cinque minuti, senza parlare" ha detto Jackee. "Non sapevamo cosa fare e poi ho rotto il silenzio e ho detto tipo, ‘Beh, questo un giorno sarà una storia da raccontare ad un matrimonio ". A quel punto la coppia ha cominciato a chiedersi chi poteva essere il colpevole. E i sospetti sono subito caduti sul loro bambino, Leo, che forse avrebbe copiato quello che ha visto fare alla mamma. "Leo mi aiuta a distruggere la spazzatura o documenti importanti di cui vogliamo sbarazzarci", ha detto.

Ci sono comunque buone notizie per la famiglia. Possono inviare i soldi al Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Ci vorrà un po’ di tempo prima che l’unità li raccolga e verifichi l'importo. "Ho chiamato il ragazzo la mattina dopo e mi ha detto, ‘Oh, potremmo essere in grado di aiutarti qui', e sono rimasto scioccato", ha detto Ben. "Ha detto: ‘Raccoglilo in piccole buste Ziploc, spediscilo a D.C., e in uno o due anni ti restituiremo i soldi'".