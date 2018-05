Quel vaso rotto – che intendeva donare ad un ente di beneficenza – è stato venduto per 87.000 sterline (quasi 100mila euro). Anne Beck, 83 anni, aveva ereditato quell’oggetto spezzato e scheggiato da suo nonno – un restauratore d’antiquariato, che non era mai riuscito a ripararlo. La vecchina l'ha tenuto nel suo garage per 11 anni, troppo imbarazzata per mostrarla nella sua casa nell'East Sussex. Alla fine, ha deciso regalare il vaso fatiscente ad un negozio legato ad un’associazione no profit. Ma un esperto le ha suggerito di cederlo ad una casa d’asta perché quello stesso giorno c’era una compravendita. E qui c'è stata una grande sorpresa.

Il vaso giallo è stato pubblicizzato sul sito web di Eastbourne Auctions con una stima compresa tra £ 90 e £ 120. L'offerta è decollata ed è stato battuto alla fine per una maxi cifra di 70.000 sterline. Con l’aggiunta delle tasse, il prezzo totale pagato dal compratore cinese ma residente in Germania il totale è salito a £ 87.000. Ma se non fosse stato danneggiato, sarebbe stata pagato tra i 250 milioni e i 500 milioni di sterline, secondo gli esperti. Il vaso floreale giallo, raffigurante un dio mitico cinese che vive tra le nuvole, è stato fatto risalire al 18 ° secolo ed è stato creato per un imperatore cinese.

La signora Anna è rimasta senza parole. "Dopo aver saputo dell'asta, ho pensato che 100 sterline sarebbero un ottimo prezzo", ha detto la signora Beck. “Quando ho saputo il prezzo a cui è stato venduto non ci potevo credere. Sono ancora un po’ stordito” ammette. L’83enne, vedova, ha già fatto intendere che i soldi del vaso andranno ai suoi due figli e ai loro quattro nipoti. Ma non si toglierà lo sfizio di una festa di famiglia e sicuramente un po’ del denaro andrà in beneficenza.