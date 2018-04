La demenza è una condizione crudele e devastante per chiunque, ma quando viene diagnosticata precocemente può essere un colpo particolarmente grave. Lo sa bene la famiglia di Phyllis Feener, australiana, che nel 2012 è rimasta sotto choc: la donna aveva solo 53 anni. I suoi cari pensavano che la sua recente perdita di memoria potesse essere associata alla menopausa, ma la causa era qualcosa di molto più inaspettato. A cinque anni di distanza da quella scioccante diagnosi, la figlia di Phyllis, Kelli Taylor, ha condiviso una foto sui social network della sua mamma e del suo papà. Un’immagine tanto bella quanto triste.

"I miei genitori sono sposati da 34 anni. Mia madre è nella fase finale della demenza giovanile … Mio padre si prende cura di lei a tempo pieno” ha scritto la ragazza sotto la foto pubblicata su Twitter. "Non ricorda sempre il suo nome, ma sa che è al sicuro con lui. Se quello non è vero amore, non so cosa sia” si legge ancora sotto il tweet diventato virale con 615.000 mi piace 117,00 re-tweet e più di 5000 commenti, nel giro di tre giorni. “Sto leggendo tutte le risposte con lacrime sul volto", ha scritto Taylor il 27 aprile, dopo 24 ore dalla pubblicazione. "Voglio rispondere a tutti ma ci sono così tanti commenti, non so nemmeno da dove cominciare” ha aggiunto.

La famiglia ha creato una pagina GoFundMe con un obiettivo di raggiungere la quota $ 13.000 per contribuire alle cure di Phyllis. Ma al momento la somma raggiunta ha toccato quasi $ 21.000. “I neurologi ci dicono che non esiste una cura per la demenza; che i farmaci prescritti rallenteranno solo il progresso ", afferma la pagina GoFundMe.