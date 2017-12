La polizia inglese l’ha fermata con la convinzione che stesse commettendo il reato di atti osceni in luogo pubblico. In realtà, Abbie Crawford stava ‘solo’ sfidando le temperature gelide di questo periodo con un paio di hot pants che erano stati occultati dal suo cappotto. La venticinquenne, che nelle ultime ore è assurta agli onori del cronache nel Paese di Sua Maestà, ha mandato in confusione molti residenti di Newton-Le-Willows, cittadina di circa 20mila abitanti nel Merseyside. Qualcuno ha chiaramente pensato anche di scattarle delle foto e di pubblicarle in Rete. E così Abbie è stata fermata (e poi rilasciata) dagli agenti: quel paio di pantaloncini di jeans strappanti, per quanto ultra-succinti non rappresentano alcun reato.

La donna ha poi rivelato che “l'elemento base” del suo abbigliamento sono proprio quei micro hot-pants. "Sono i miei pantaloncini. Li indosso quando bramo attenzione, e ovviamente questo succede sempre. Quindi li indosso sempre” ha detto senza troppi peli sulla lingua in un’intervista al The Sun. Abbie ha detto di trovare "esilarante" il fatto che il suo modo di vestire abbia catalizzato così tanto l’attenzione. “Stavo ascoltando la musica, quindi non ho neanche notato se ci fosse qualcuno che mi guardasse. Ma è stato divertente” ha detto la 25enne. "Sono originaria di Portsmouth e la gente si veste sempre così, qualunque sia la stagione” ha aggiunto la ragazza. Alla fine i poliziotti le hanno consigliato di indossare indumenti più appropriati, ma hanno confermato che la donna non ha fatto niente di male.