Quella che avrebbe essere una classica recita di Natale con la tipica atmosfera di festa si è trasformata in una assurda rissa tra genitori. I fatti sono avvenuti questa mattina ad Albani Roccella di Gela. Tre uomini e due donne, genitori di bambini impegnati in una recita di Natale presso la scuola elementare locale sono venuti alle mani per banalissimi. Motivo del contendere, che ha portato due donne a darsele di santa ragione, l'utilizzo di una sedia con la "conquista" della migliore posizione in prima fila necessaria a riprendere al meglio la recita con il proprio smartphone. Le mamme prima si sono insultate a vicenda e poi sono dalle parole sono passate ai fatti.

Il litigio, degenerato in una vera e propria scazzottata, ha provocato il panico tra i presenti, con le altre mamme che hanno cercato di mettere al sicuro i propri figli. La recita avrebbe dovuto tenersi all’interno della palestra della scuola, ma alla fine della rissa è apparsa un campo di battaglia con sedie distrutte e banchi rovesciati. Alla fine qualcuno ha pensato di chiamare le forze dell’ordine così che sul posto sono giunte alcun pattuglie della polizia. Agli agenti il compito di identificare le due protagoniste della zuffa. Entrambe hanno riportate delle ferite al volto.

Un esempio a dir poco vergognoso sicuramente per i figli, che oggi avrebbero dovuto partecipare a un momento di gioia e condivisione e che, invece, sono stati spettatori di una deprecabile scena. La preside della scuola Rosalba Marchisciana si è vista costretta a rimandare la rappresentazione. A conclusione della movimentata mattinata, stigmatizzando l'accaduto, la dirigente ha parlato di "atto marginale che non scalfisce le forze sane". L’edificio scolastico si trova nel difficile quartiere di Albani Roccella, alla periferia del comune in provincia di Caltanissetta.