Ben quattordici morti ammazzati in appena 36 ore senza contare i feriti da colpi di arma da fuoco. È la violenza che in pochi giorni ha scosso una delle città più rinomate per il turismo, Cancun, città messicana sulla penisola dello Yucatán, confinante con il Mar dei Caraibi e famosa per le spiagge, i numerosi resort e la vita notturna. Gli omicidi che hanno insanguinato il paradiso dei turisti sono il ​​risultato di sei diversi episodi avvenuti a poche ore di distanza tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana, In particolare la giornata di mercoledì è passata alla storia come il giorno con il più alto numero di omicidi a Cancun, ben 9 morti. Il precedente macabro record risaliva al 2004, quando sono erano trovati 9 cadaveri giustiziati con un colpo di grazia molto vicino all'aeroporto di Cancun.

La mattanza nella città turistica si è completata giovedì con un altro record, la più grande esecuzione multipla nella storia di questa destinazione turistica: cinque persone uccise nello stesso agguato mortale all'interno di una casa. Tutti gli episodi si pensa possano essere collegati al crimine organizzato e in particolare allo spaccio di droga. Con le 5 esecuzioni di giovedì sono saliti a i 16 decessi legati al crimine organizzato nel mese di aprile nella città, per una media di uno ogni 7 ore e mezza. Un andamento che purtroppo conferma quanto già accaduto nel gennaio scorso con 38 esecuzioni totali e fa diventare Cancun, fino ad ora parzialmente esclusa da simili fatti, molto simile a tante altre città messicane sotto il controllo dei cartelli della droga e per questo teatro di violenti omicidi.