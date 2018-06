Questa notte in Iraq è stato arrestato un ragazzo di venti anni sospettato di aver violentato e poi ucciso una quattordicenne in Germania. Il giovane, Ali Bashar, aveva lasciato la Germania insieme alla sua famiglia per tornare in Iraq giovedì scorso. Susanna – questo il nome della vittima – era scomparsa tra il 22 e il 23 maggio e dopo giorni di ricerche ieri il suo corpo è stato identificato. La terribile storia dell'adolescente ha sconvolto il Paese. Il ventenne iracheno, secondo quanto annunciato dal ministro degli Interni tedesco Horst Seehofer, è stato arrestato intorno alle 2 di questa notte nel nord del Paese. “Si tratta – ha detto il ministro nel corso di una conferenza stampa a Berlino, a margine dell’incontro con gli assessori degli interni dei Laender tedeschi – di un buon risultato della collaborazione tra le forze di sicurezza curda e la polizia tedesca”.

"Ha violentato e strangolato Susanna, poi ha nascosto il cadavere" – Ali Bashar è accusato di aver violentato la quattordicenne di Magonza e di averla poi strangolata per nascondere il delitto. Successivamente ne avrebbe occultato il cadavere, in una fossa ricoperta con rami ed erbacce. Il ragazzo si era visto negare la richiesta di asilo nel 2016, ma il suo avvocato l'aveva impugnata. Dopo il delitto di Susanna, insieme a tutta la famiglia – padre madre e sei figli – Ali Bashar era scappato in Iraq grazie a un lasciapassare dell'ambasciata del suo Paese. Il ventenne ha alle spalle già diversi precedenti: in passato è stato protagonista di diversi episodi violenti, fra cui una rapina con un coltello, e una rissa, e sono in corso indagini sullo stupro di una bambina di undici anni. Per la violenza sessuale e l’omicidio di Susanna, ieri la polizia aveva già annunciato l’arresto di un altro uomo, presunto complice dell’iracheno. Si tratta di un trentacinquenne di origine turca.