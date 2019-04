Scoperta choc nei pressi del litorale Flumini a Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari: due cadaveri sono stati trovati nella mattinata di oggi, martedì 9 aprile, intorno alle 09:30 in un'auto ferma in un cortile, nella zona di S'Ecca S'Arrideli, quartiere popolato da decine di case di campagna. Le forze dell'ordine, stando a quanto riporta il quotidiano L'Unione sarda, sono sul posto per tutti gli accertamenti del caso. Secondo una prima, sommaria ricostruzione, si tratterebbe di un omicidio-suicidio di una coppia di anziani coniugi del posto, ma da alcune informazioni pare vivessero in un villino a due piani in via Canepa. Si tratta di Benito Lai, di 87 anni, e di Annalisa Ravenna, di 82. L'uomo avrebbe sparato alla moglie, gravemente malata e da tempo depressa, e poi avrebbe rivolto l'arma contro se stesso. Sembra anche che abbiano anche lasciato un biglietto d'addio ai familiari prima della tragedia.

A scoprire i corpi senza vita dei due anziani sarebbe stato il figlio, a sua volta avvertito dalla governante della coppia che non riusciva a entrare in casa. Quando è arrivato nel cortile ha visto i cadaveri dei genitori in auto, con i finestrini chiusi e accanto il cane che abbaiava, e ha allertato i soccorsi. Avevano tre figli ed erano molto legati. Avevano vissuto per molti anni a Cagliari, per poi trasferirsi negli ultimi dieci nel villino di via Canepa, a Quartu Sant'Elena. "Prima usciva e veniva al mare con noi – ha detto all'Ansa una parente arrivata in via Canepa – poi ha deciso di non uscire più, si è come impuntata, era irremovibile. Non riusciamo a capire il perché di questa tragedia". Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato, la Squadra mobile, il medico legale e il magistrato di turno. L'inchiesta è infatti coordinata dal vicequestore Fabrizio Selis, dirigente del commissariato di Quartu, per ricostruire le ultime ore di vita della coppia. Nelle prossime ore sarà anche effettuata l'autopsia sui corpi.