Sveglia, di corsa a lavoro, una capatina in palestra e poi di nuovo a letto, aspettando che passi la notte per ricominciare con la solita routine. La vita dell’uomo moderno è quasi sempre così: frenetica e piena di cose da fare, in cui il fattore tempo è fondamentale per riuscire a incastrare tutti gli impegni, a portare a termine le sfide quotidiane e ad avere anche la possibilità, a fine giornata, di fare ciò che si ama davvero. Un modo per fare tutto questo c’è, ed è più facile di quanto si pensi. Basta ottimizzare le proprie abitudini e il gioco è fatto. Ecco, allora, cosa succede nella giornata di un ipotetico lavoratore-tipo, dal risveglio mattutino fino alla sera, con tutte le occasioni che gli fanno perdere tempo e alcune soluzioni per semplificare la propria giornata. Parole d’ordine: efficienza e multitasking.

Mattina

Se è vero che chi ben comincia è a metà dall’opera, per avere più tempo da dedicare a se stessi nel corso della giornata bisogna partire con il piede giusto sin dal risveglio. Dal caffè alla doccia, dalla rasatura al controllo delle prime mail, per fare tutto non bisogna essere superman, ma avere la capacità di diventare multitasking, capaci cioè di svolgere più azioni contemporaneamente. Alcuni già sono sulla buona strada. Secondo il nuovo sondaggio di Braun, circa 8 intervistati su 10 hanno ammesso di combinare le attività mattutine per risparmiare tempo e semplificare così la propria routine quotidiana. La maggior parte di loro ha rivelato di dedicarsi alla cura del proprio aspetto, tra rasatura e styling, mentre fa colazione o ascolta le notizie al telegiornale.

Per agevolare queste operazioni e recuperare minuti preziosi che torneranno utili nel corso della giornata, soluzioni ideali sono rappresentate dal rasoio rifinitore Series 3 Proskin e dal Multigroomer MGK3080 “all in one” di Braun, entrambi facili da usare e perfetti per chi voglia avere una rasatura rapida o una regolazione della barba impeccabile prima di catapultarsi in ufficio. In questo modo, si potrà risparmiare del tempo da utilizzare per dedicarsi a ciò che si vuole. Solo così ci si può concentrare sulle cose che contano: il partner, la famiglia e il proprio hobby preferito, operazione, questa, tutt’altro che scontata dato che si è sempre di corsa e presi da mille preoccupazioni.

Pomeriggio

Nella giornata di qualsiasi lavoratore gli imprevisti sono dietro l’angolo: può capitare di dimenticare la password del pc dell’ufficio, di dover recuperare un documento lasciato in auto la sera prima o di avere riunioni improvvise che mandano all’aria tutti i piani per la serata. Ma il più odiato in assoluto tra questi inconvenienti è il traffico, che si può trovare sulla strada che da casa si percorrere per andare a lavoro o per fare anche brevi spostamenti nell’arco della giornata. Per fortuna, però, a tutto c’è un rimedio: in questo caso, ci sono delle applicazioni, scaricabili anche gratuitamente sullo smartphone, che permettono di monitorare la situazione in tempo reale sulle strade e di scegliere così percorsi e mezzi alternativi per avere il tempo necessario per svolgere il proprio lavoro senza troppi affanni e risparmiare secondi preziosi, di cui si potrà godere a fine giornata.

Sera

Dopo una giornata frenetica l’unico desiderio di ogni lavoratore è quello di rotolarsi a letto, magari rilassandosi leggendo le ultime mail della giornata e facendo un giro su Facebook per aggiornarsi sulle novità dei propri amici. Se si vuole risparmiare davvero energia per dedicarsi a ciò che si ama è assolutamente necessario limitare il tempo che si trascorre sui social network e darsi letteralmente una mossa. Bisogna uscire e tenersi in movimento. Se solo ci si riuscisse a staccare un po’ dallo smartphone e utilizzare altre forme di comunicazione, magari facendo una telefonata o invitando il proprio interlocutore a bere un bicchiere di vino, si ottimizzerebbe, e anche di molto, la propria routine quotidiana: si può scegliere un orario in cui controllare la posta elettronica e gli altri messaggi, evitando di farlo 2, 3 o 4 volte al giorno e recuperando minuti da utilizzare per darsi la giusta carica e ricominciare il giorno successivo più in forma che mai.