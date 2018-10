Come da tradizione, anche la manifestazione del Partito Democratico organizzata nella giornata di domenica 30 settembre a Piazza del Popolo a Roma è stata travolta dalle solite polemiche sul numero dei partecipanti. Dal palco, il segretario dem Maurizio Martina ha annunciato la presenza di circa 70.000 cittadini in piazza – giunti a Roma mediante duecento pullman, sei treni e alcuni autobus speciali messi a disposizione, senza contare i militanti giunti in piazza con mezzi propri – mentre al momento non sono stati diffusi numeri ufficiali da questura e prefettura. Ma quante persone erano davvero in piazza ieri pomeriggio? Una risposta cerca e inequivocabile è impossibile darla, è però possibile basarsi su un calcolo empirico nel tentativo di avvicinarsi alla cifra più reale e plausibile possibile.

Il bacino di piazza del Popolo, stando ai dati forniti dal sito Acme.com, misura tra i 14.000 e i 16.000 metri quadrati. Contando circa 4 persone per metro quadro, stima massima di persone che possono stare in piedi nella micro-area presa in considerazione, una piazza del Popolo completamente libera può contenere tra le 56.000 e le 64.000 persone, dunque una cifra inferiore rispetto a quanto annunciato ieri dal palco. Contando inoltre che in piazza del Popolo ieri erano presenti una grande palco con tanto di area di retropalco, circa 5 o 6 gazebo, varie aree di decompressione nonché una porzione di piazza transennata circondante l'obelisco, la stima non può che abbassarsi ulteriormente.

Considerando dunque tutte le variabili presenti ieri in piazza del Popolo e guardando le fotografie scattate da chi era presente, è possibile stimare che verso la fine della manifestazione, dunque in concomitanza con l'intervento del segretario Maurizio Martina, in piazza potessero essere presenti certamente non più di 50.000 persone, più presumibilmente circa 40.000.