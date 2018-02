Per il mese di febbraio sono previste alcune scadenze che riguardano le tasse da pagare, tra cui l'imposta di bollo, Iva, e canone tv. Vediamo quali sono quelle da mettere in calendario.

1 febbraio. La prima data utile per l'agenda del fisco di questo mese è oggi. Da questo momento si potrà infatti inviare telematicamente la dichiarazione Iva 2018, relativa al periodo d'imposta 2017. La scadenza da tenere a mente, per tutti i contribuenti titolari di partita Iva è fissata al prossimo 30 aprile 2018.

9 febbraio. Le banche, gli istituti di credito, istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie autorizzati a emettere assegni circolari, dovranno pagare al competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione trimestrale dell’importo degli assegni circolari, relativa all'ultimo periodo del 2017.

15 febbraio. Questa scadenza riguarda imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio; lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali; enti che non svolgono attività commerciali; dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali; società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati; società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società; istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie; organi e amministrazioni dello Stato. In questo caso è indicato l'ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 gennaio 2018, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo, cioè il 3% dell'ammontare dell'imposta (il cosiddetto "Ravvedimento breve").

16 febbraio. Le principali scadenze fiscali riguardano l’Irpef, ovvero l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Il versamento Iva, di competenza gennaio 2018, per i contribuenti che liquidano l’IVA mensilmente. Il versamento deve essere eseguito tramite modello F24 indicando il codice tributo 6001 nella sezione erario. E poi è previsto il versamento contributi per le retribuzioni del mese di gennaio; e il saldo Inail per datori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;gli artigiani anche senza dipendenti.

20 febbraio. Le imprese elettriche dovranno comunicare i dati relativi al canone tv addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente.

28 febbraio. Si richiede il versamento della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale; versamento della prima rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2018; versamento rata dell'Imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta su vaglia cambiari e fedi di credito; versamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sui vaglia cambiari e sulle fedi di credito emessi relativamente al quarto trimestre del 2017; versamento della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale sugli assegni bancari o postali in forma libera; versamento della prima rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sugli assegni bancari e postali in forma libera in circolazione.