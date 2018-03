Il risultato delle elezioni politiche del 4 marzo, come noto, ha contribuito ad aumentare l'incertezza su quale sarà il prossimo governo in carica. Nessuna coalizione o partito ha infatti raggiunto la maggioranza nei due rami del Parlamento, dunque toccherà al Presidente della Repubblica lavorare per provare a costituire una maggioranza che permetta all'esecutivo di governare il Paese. Un compito non facile, in considerazione del risultato elettorale ma anche della frammentazione del quadro politico, con grandi distanze sui nomi e sui contenuti di un eventuale programma di governo.

Con l'aiuto degli ultimi sondaggi politici, proviamo prima di tutto a capire quali sono le "preferenze" degli elettori in relazioni alle possibili coalizioni di governo. L'istituto EMG Acqua, per cominciare, in una rilevazione per Rai ha chiesto agli italiani quale alleanza preferirebbero per il governo del Paese: il 33,2% degli intervistati ha spiegato di ritenere preferibile un accordo Lega – MoVimento 5 Stelle, il 28,1% spinge per un esecutivo che veda assieme MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico; il 15,4% vuole un accordo fra il centrodestra e il Partito Democratico; il 23,3% è ancora indeciso.

Dati molto simili a quelli che l'istituto SWG diffonde in una rilevazione per Il Messaggero, relativamente alle singole alleanze: il 32% degli intervistati pensa che il M5s debba fare un'alleanza con la Lega, il 28% con il PD, il 28% con nessuno dei due; allo stesso tempo, tra gli elettori leghisti, il 31% spinge per un accordo col M5s, mentre il 53% vuole che Salvini governi da solo con i voti che, di volta in volta, il Parlamento gli concederà.

È piuttosto evidente, in definitiva, come questi primi giorni non abbiano modificato le preferenze degli italiani, che continuano a restare fermi sui voti espressi in cabina elettorale una settimana fa. Vedremo se il quadro cambierà nei prossimi giorni, con l'avvicinarsi dell'insediamento dei nuovi parlamentari e con l'avvio delle consultazioni.