Evidentemente aveva fretta di tornare al lavoro che… amava. Un ragazzo di 29 anni – più volte nella sua vita arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti – un'ora dopo essere stato rilasciato dalla magistratura è tornato al Parco Valentino di Torino e lì ha ricominciato a spacciare droga. Mentre lo faceva gli uomini della Squadra Mobile, che stavano perlustrando il parco, l'hanno nuovamente fermato. A raccontare la curiosa vicenda è stata Repubblica. Gli agenti, impegnati in uno dei controlli anti spaccio voluti dal questore Francesco Messina, hanno anche recuperato altri 30 grammi di marijuana, nascosti dietro una panchina, luogo dal quale il pusher aveva prelevato in precedenza anche la droga venduta.

La sorpresa più curiosa è arrivata tuttavia quando i poliziotti hanno inserito le impronte dello spacciatore nel database: il 29enne non solo aveva a suo carico numerosi precedenti per spaccio, e non solo era stato ripetutamente fermato e arrestato, sempre al Valentino, ma risultava che l’ultima volta era finito in manette solo il giorno prima. Dal controllo è emerso anche che il ventinovenne era stato scarcerato all’incirca un’ora prima di essere arrestato nuovamente dai poliziotti. Malgrado il divieto di dimora nella città di Torino, l’uomo incurante dei provvedimenti a suo carico, appena uscito dal carcere si è diretto al Valentino per riprendere la sua attività criminosa, stoppata di nuovo sul nascere dalla polizia.