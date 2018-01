Stava camminando tranquillamente per strada quando è stato avvicinato da due individui che, probabilmente credendolo uno dei tanti in cerca di sostanze stupefacenti in zona, gli hanno offerto di comprare della droga. Al netto rifiuto dell'uomo, però, sarebbero partiti prima dei pesanti insulti e infine una vera e propria aggressione fisica a calci e pugni. Protagonista suo malgrado dell'episodio, raccontato dal quotidiano locale Il Gazzettino, un professionista veneto di 45 anni a cui non è rimasto che chiamare le forze dell'ordine.

A rendere ancora più assurdo l'episodio, come ha raccontato il padre della vittima al giornale, il fatto che sia avvenuto mercoledì scorso in pieno giorno, poco prima di mezzogiorno, nell'area della stazione ferroviaria di Padova dove il 45enne lavora in uno studio col genitore. Secondo quanto ricostruito dall'uomo preso di mira dai due spacciatori, l'aggressione è avvenuta quando lui ha cercato di reagire agli insulti. Dopo essere stato insultato, infatti, non è riuscito a resistere e si è avvicinato ai due con fare minaccioso ma questi i pochi attimi lo avrebbero aggredito picchiandolo.

Fortunatamente in suo aiuto sono arrivati tempestivamente i carabinieri che in pochi secondi hanno bloccato e arrestato i due. Si tratta di un 31enne e un 32enne, entrambi di origine tunisine ma da tempo in Italia dove sono noti alle forze dell'ordine come conclamati spacciatori e già arrestati in passato per rissa. Ora dovranno rispondere dei reati di danneggiamento, lesioni aggravate e minacce.